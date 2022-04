Alles Gute kommt – von oben?

Kerstin Fischer über einen fragwürdigen Wohnungsgeschmack

Wir haben einen großen Birnbaum hinterm Haus. Wir haben große Bäume vor dem Haus. Aus denen man sogar wählen kann: Ahorn? Linde?? Oder lieber Kastanie?! Und für Extravaganz wächst in einiger Entfernung sogar ein ganzer Wald mit allen möglichen Baumarten. Dazu haben wir einen alten Schuppen mit Nischen. Und Sträucher haben wir auch.

Ergo: Man kann zwar vieles behaupten. Aber dass wir gefiederten Sängern auf der Suche nach einem geeigneten Nistplatz keine Auswahl zu bieten hätten, kann man nicht.

Um so verwunderter bin ich, dass die Rotschwänze sich ausgerechnet auf dem Gebälk der Terrasse niederlassen. Auch noch direkt über der Tür. Dort ist es weder gemütlich, noch ungestört. Und so richtig Halt hat ihr Bauwerk auch nicht. Und weil das so ist, findet sich reichlich Baumaterial nicht im, sondern unterm Nest, so dass man den zwei Verliebten ständig hinterherfegen kann.

Nächste Woche kommt Besuch. Den will ich natürlich draußen abspeisen. Das wird lustig. Denn wie ich die Tochter kenne, nimmt sie die Piepmätze sofort in Schutz. Da die Gäste aber nicht nur tierlieb, sondern auch noch vegetarisch angehaucht sind, wird ihnen ein bisschen Moos und Stroh im Essen sicher nichts ausmachen.

So lange es nur das ist!