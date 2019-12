Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alles läuft

War Ihnen aufgefallen, als die Freundin plötzlich eifrig umhersprang wie ein Ball und ganz bereitwillig zum Einkaufen spazierte, obwohl sie früher keinen Meter ohne ihr geliebtes Auto zurücklegte?

Oder als die Nachbarin begann, jeden kleinen Abfall zur Mülltonne zu tragen, obwohl sie in der Küche einen Eimer stehen hat?

Statt die Lücke direkt vor dem Eingang zu nehmen, stellt der Bekannter sein Fahrzeug neuerdings extra am anderen Ende des Supermarktparkplatzes ab, um ein paar Schritte zu laufen.

Wundersame Dinge spielen sich ab. Und die haben nichts mit Greta zu tun. Die allgemeine Motivation zu mehr Bewegung speist sich aus einem ganz anderen Antrieb: Er ist klein und sieht aus wie eine Armbanduhr. Aber das Gerät am Handgelenk ist ein Fitnesstracker. Es zählt Schritte, misst den Puls, überwacht die Herzfrequenz, errechnet verbrauchte Kalorien und was nicht noch alles. Ein richtiges kleines Wunderding ist das. Und wenn sich ihre Träger treffen, liefert es mit Sicherheit reichlich Gesprächsstoff über die jeweiligen körperlichen Verfassungen.

In diesen Tagen ist das Internet auffällig voll davon. Jeder braucht so ein Gerät – das ideale Geschenk zu Weihnachten, so die offensichtliche Botschaft.

Immerhin ist die Wirkung phänomenal: Aus Bewegungsmuffeln werden flinke Wiesel.

Ich bin beeindruckt.