Am Montag können in Artern Nikolausstiefel abgegeben werden

Artern. Das abgegebene Schuhwerk wird gefüllt und wartet am Nikolaustag gefüllt in den Schaufenstern auf seine Besitzer.

Die traditionelle Aktion Nikolausstiefel des Netzwerkes Trampelpfad wirft ihre Schatten voraus: Am 27. November können alle Kinder bis zum zehnten Lebensjahr in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr einen Nikolausstiefel, einen Schuh oder eine Socke zum Füllen in der ehemaligen Arterner Bücherei (Leipziger Straße 14) abgeben. Das Fußwerk wird befüllt. Familien können ihre Stiefel am 6. Dezember in teilnehmenden Geschäften der Salinestadt finden. Für manche Familien hat die Aktion bereits Tradition.