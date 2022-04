Am Samstag ist Frühjahrsputz in Oberheldrungen

An diesem Samstag (23. April) ist Frühjahrsputz in Oberheldrungen.

Oberheldrungen. Erst wird am 23. April gearbeitet, im Anschluss treffen sich die fleißigen Helfer noch bei einer Bratwurst.

Oberheldrungen wird aufgehübscht: Für diesen Samstag (23. April) ruft Bürgermeisterin Susann Weber (parteilos) zum Frühjahrsputz auf.

„Wie in den Jahren vor Corona zur Tradition geworden, wollen wir unsere Aktion fortsetzen und bitten alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine um Beteiligung und hoffen auf Unterstützung“, heißt in dem Aufruf. Treffpunkt ist 8.30 Uhr am Bauhof (alte Schule). Gemeinsam sollen die Bretter für den neuen Friedhofszaun in Oberheldrungen gestrichen, mit dem Nabu eine Blühwiese vorbereitet und der Dorfplatz gesäubert werden. Außerdem ist auf der Grünanlage am Stromhäuschen in Harras die Hecke zu verschneiden. Im Anschluss gibt es als Dankeschön ein gemütliches Beisammensein bei Bratwurst und Getränken.