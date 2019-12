An der Schmücke. Die Stelle des Kontaktbereichsbeamten in Heldrungen ist wieder vakant. Die Stelle wird jetzt neu ausgeschrieben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An der Schmücke ab Januar ohne Kobb

Die Stelle des Kontaktbereichsbeamten (Kobb) in der Stadt An der Schmücke sowie den Gemeinden Oberheldrungen und Etzleben ist ab dem neuen Jahr wieder unbesetzt. Das war am Montag auf Nachfrage von Torsten Fuhr in der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen zu erfahren.

Der Verdacht hielt sich schon länger bei der Stadtverwaltung in Heldrungen, wo sich in den zurückliegenden Wochen Beschwerden von Einwohnern häuften, weil zu den Sprechzeiten der Dienstsitz des Kontaktbereichsbeamten im Gebäude der Stadtverwaltung nicht besetzt war. „Es wird personelle Veränderungen geben“, kündigte Fuhr an. „Der bisherige Kontaktbereichsbeamte wird ab 1. Januar 2020 zurück in seine Dienstgruppe gehen und dann wieder im Einzel-Streifendienst tätig sein“, erklärte der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion. Dies sei „ausdrücklicher Wunsch und Wille“ von Holger Wenkel gewesen. Der Polizeihauptmeister hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen andere Mitbewerber durchgesetzt und im März dieses Jahres die vakante Kobb-Stelle in Heldrungen angetreten. Sein Vorgänger war ein dreiviertel Jahr zuvor in den Ruhestand gegangen. Geben werde es die Stelle für den Bereich an der Schmücke auch weiterhin, versicherte Torsten Fuhr in Sonderhausen. „Es gibt keine Änderungen des Kontaktbereiches“, sagte er. Bis der frei werdende Posten wieder neu besetzt ist, wird es allerdings eine Weile dauern. Aufgabe des Kontaktbereichsbeamten ist vor allem die Kontaktpflege zwischen Bürgern mit der Polizei und Ansprechpartner bei Problemen zu sein. Die Stelle werde wieder neu ausgeschrieben, kündigt Fuhr an. Eine Vertretungsregelung für die Vakanzzeit beziehungsweise eine Absicherung der Sprechstunden sei nicht vorgesehen. „Dafür fehlt uns das Personal“, so Fuhr. Einwohner haben die Möglichkeit, Anzeigen bei der Polizei in Artern oder Sonderhausen abzugeben.