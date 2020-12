An der Schmücke: CDU schickt Bürgermeisterkandidatin ins Rennen

Nominiert: Silvana Schäffer wird bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt An der Schmücke für die CDU ins Rennen gehen.

An der Schmücke. Sie stammt aus der Region, ist hier zur Schule gegangen, hat die Familie hier. Nun wird Silvana Schäffer (CDU) in der Stadt An der Schmücke für die CDU als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen gehen.

Die Nominierung habe am 29. Dezember in Gorsleben stattgefunden, berichtet die Seehäuserin am Silvestertag auf Nachfrage. Etwa ein Dutzend Mitglieder des CDU-Ortsvereins waren dazu ins Feuerwehrgerätehaus gekommen. "Man wird gefragt und denkt darüber nach - der Rückzug von Bürgermeister Holger Häßler schwebte ja schon länger im Raum", erklärt Schäffer, wie sie zur Kandidatur kam. Sie sei überrascht von dem großen Zuspruch gewesen, der ihr entgegen gebracht worden sei. "Ich bin mir der vollen Unterstützung durch den CDU-Ortsverein sicher", sagt sie. Die Bürgermeisterwahl in der Stadt An der Schmücke soll am 21. Februar stattfinden.

Silvana Schäffer engagiert sich seit 15 Jahren mit Herzblut in der Kommunalpolitik. Sie ist Mitglied im Stadtrat Bad Frankenhausen, zweite Beigeordnete des Frankenhäuser Bürgermeisters und Mitglied im Kreistag.

Der kurze Wahlkampf werde ein Wahlkampf "mit Abstand" sein, räumt Schäffer ein. "Der Klassiker Plakat ist natürlich am Unverfänglichsten", sagt sie. So ganz auf persönlichen Kontakt möchte sie aber nicht verzichten und erwägt darum, auch an der Haustür ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht kommen ihr auch noch ein paar andere Ideen.