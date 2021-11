In der Stadt An der Schmücke ist der Bauhof – im Bild Hauptamtsleiter Karsten Lange und Bauhofleiter Robert Faust – vorbereitet auf den Wechsel der Ortsbeschilderung.

An der Schmücke ist vorbereitet auf den Schilderwechsel

An der Schmücke. Die Stadt übernimmt die Beschilderung der Ortsstraßen Der Kreis ist für übergeordnete Straßen zuständig. Ein Termin für den Austausch ist allerdings noch unklar.

In der Stadt An der Schmücke ist der Bauhof vorbereitet auf den Wechsel der Ortsbeschilderung. „Stadt An der Schmücke“ steht künftig unter dem Namen des jeweiligen Ortsteils. Dazu hatten sich sechs Gemeinden der gleichnamigen Verwaltungsgemeinschaft im Zuge der Gebietsreform 2019 zusammengeschlossen.

Während die Stadt die Neubeschilderung an den Ortsstraßen vornimmt, ist der Kreis für die Beschilderung der übergeordneten Straßen zuständig. Wann der Schilderwechsel erfolgt, ist noch unklar. Der Austausch soll zum selben Zeitpunkt erfolgen.