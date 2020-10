An der Schmücke: Mehr Geld fürs Ehrenamt

In der Stadt An der Schmücke wird der Stadtbrandmeister besser entschädigt. Mit seinem einstimmigen Beschluss zur Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, kam der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung der Neufassung der Thüringer Feuerwehrentschädigungssatzung nach.

Dadurch solle ein Beitrag zur Stärkung des Ehrenamtes geleistet werden. So erhält der Stadtbrandmeister zum monatlichen Grundbetrag von 110 Euro künftig einen Zuschlag von sechs Euro je Wehr, der damit verdoppelt wurde. Sein Stellvertretender wird künftig unabhängig von der Aufgabenwahrnehmung entschädigt. Stadtbrandmeister in An der Schmücke ist Silvio Witt (Hauteroda), Stellvertreter Lars Scherbe (Oldisleben).