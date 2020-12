An der Schmücke: Wahlvorschläge bis 8. Januar

An der Schmücke Ein neuer Bürgermeister wird am 21. Februar 2021 gewählt.

Jetzt ist es amtlich: Am 21. Februar 2021 wird in der Stadt An der Schmücke ein neuer Bürgermeister gewählt. Das geht aus dem Sonderamtsblatt der Stadt hervor, das an den Weihnachtstagen in den Briefkästen der Einwohner lag.

Damit können ab sofort Wahlvorschläge für die Wahl des neuen hauptamtlichen Bürgermeisters eingereicht werden. Dieser wird als Beamter auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren gewählt. Wahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.

Die Wahlvorschläge nimmt der Wahlleiter der Stadt, Karsten Lange, entgegen. Spätester Termin ist der 8. Januar 2021, 18 Uhr. Am 19. Januar tritt der Wahlausschuss zusammen und beschließt über die Zulassung der eingereichten Vorschläge nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz.

Die Neuwahl wird notwendig, weil Amtsinhaber Holger Häßler (parteilos) zum 31. Dezember 2020 die Entlassung aus dem Amt beantragt hat und die Kommunalaufsicht dem Antrag stattgab.