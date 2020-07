Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Andacht in Bad Frankenhäuser Seniorenheimen

Erstmals nach der Coronapause konnte Pfarrerin Nadine Greifenstein wieder die Seniorenheime der Kurstadt für eine Andacht besuchen. Begleitet wurde sie dabei vom Oldislebener Pfarrer Reinhard Süpke, der die Andacht musikalisch mitgestaltete. Ihre Tour führte die beiden Pfarrer vom Haus Wilma am Anger zu den Jahnschen Höfen an der Heimstättenstraße und weiter zum Haus Marie Schall am Busbahnhof. Alle Andachten fanden im Freien statt und knüpften damit an den Pfingstgottesdienst vor der Unterkirche an, der auch im Freien stattfand. Vor der Corona-Pandemie besuchte die Pfarrerin alle drei Seniorenheime einmal monatlich für eine Andacht. Nach den Lockerungen war nun endlich wieder der Besuch möglich über den sich Bewohner und Betreuer in den Jahnschen sichtlich freuten.