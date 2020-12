Andacht mit Frau Nikolaus und kleinen Geschenken

Überraschungsgast der musikalischen Familienandacht in der Unterkirche zu Bad Frankenhausen war am Sonntag der Nikolaus von Myra. Oder besser: Frau Nikolaus aus Udersleben. Denn in dem roten Kostüm mitsamt Bischofsstab steckte Ute Bromme. Sie beschenkte die Gottesdienst-Teilnehmer, so auch den kleinen Adam Greifenstein (4), mit einer Kleinigkeit. Der Überraschungen nicht genug: Im Pfarrbereich legten Ute Bromme und andere Ehrenamtliche jedem Kind in einem evangelischen Haushalt ein kleines Nikolaustütchen nach Hause in den Briefkasten.