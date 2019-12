Anderen zu helfen, das ist ein gutes Gefühl

Sven Kratz hält eine Mappe in der Hand. In ihr ist eine Urkunde. Es ist eine Anerkennung, denn der 55-Jährige, der im Bad Frankenhäuser Ortsteil Ichstedt wohnt, hat zum 150. Mal Blut gespendet. Leben rettenden Saft.

Klar, etwas stolz ist er auf die Urkunde schon. Sie wurde ihm, wie zahlreichen anderen Blutspendern in Thüringen auch, im Rahmen einer festlichen Veranstaltung des DRK überreicht. Die Gala mit Essen und Rahmenprogramm war in Erfurt. Doch noch mehr stolz als auf die Urkunde, an der sonst nichts weiter hängt, ist er darauf, dass er anderen Menschen mit seiner Blutspende hilft, die Blut brauchen. Da denkt er nicht nur an allgemeine Operationen, sondern auch an die Zahl der Unfälle, die im Straßenverkehr zunehmen.

Seit seinem 18. Lebensjahr ist Sven Kratz Blutspender. Wie wichtig, wie notwendig sie sind, das hörte er von seiner Mutter, die Blutspenderin war. An seine erste Blutspende erinnert sich Sven Kratz noch ganz genau. Er war Lehrling im Metallkombinat Heldrungen. Es gab wieder mal einen Blutspendetermin im Betrieb. Die wichtigen Worte der Mutter im Ohr, die Angebote des Imbisses für die Spender sowie der frühere Feierabend zogen ihn an die Tür, an der „Blutspende“ stand. Und schon war er drin. Schon war er dran, lag auf der Liege. Dann der Schmerz. Die Schwester hatte die Manschette am Oberarm, den sogenannten Stauschlauch, vergessen. Das Blut lief. Die erste Spende. Übrigens, es war die Zeit, wo es kein Geld mehr als Entschädigung für die Blutspende gab.

200 Blutspenden hält der 55-Jährige für realistisch

Die Erinnerung an den Schmerz war für den jungen Mann keineswegs ein Grund, seine Spendenbereitschaft zu beenden. Er blieb dabei. Auch in der Zeit, wo er Soldat und dann Offizier bei der Armee war. Er gehörte, das kann man durchaus sagen, zu den regelmäßigen Spendern.

Nach der Wende gab es eine kleine Spender-Pause. Dann standen sie wieder regelmäßig im Kalender, die Termine, um den Leben rettenden Saft zu spenden, wenn es gesundheitlich ging. Bis zu sechs Spenden können Männer im Jahr leisten, bei den Frauen sind es vier.

Sven Kratz nutzt die Termine im DRK-Ortsverband Artern, auch wenn er selbst kein Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz ist. Es gibt viele Stammspender, man kennt sich. Die Gemeinschaft, die die Spendentermine da organisiert und durchführt, ist eine super Truppe, betont er, man gibt sich viel Mühle. Es gibt selbst gebackenen Kuchen, dazu Kaffee, wer mag, kann Würstchen essen.

Sven Kratz weiß, dass es andere Anbieter von Blutspendeterminen gibt, die Geld geben. Er nimmt es auch keinem übel, wenn er sich für diesen Termin entscheidet, statt fürs DRK, wo es keinen finanziellen Anreiz gibt. Das muss jeder für sich entscheiden. Und vielleicht, so sein Wunsch, gibt es beim DRK in Artern im Jahr wieder die sechs statt fünf Termine.

151 Blutspenden hat Sven Kratz bisher geleistet. Eigentlich sind es mehr, denn es gab eine Zeit in Nordhausen, wo er Blutplasma spendete. Dann wären es 165 Spenden. Mit dem Blutplasma, das macht er nicht mehr. Er geht zur Blutspende. Krankheitsbedingt gibt es eine Pause. Aber im kommenden Jahr ist er wieder dabei. Denn es ist für ihn ein gutes Gefühl, anderen Menschen zu helfen, die Blut brauchen. Er selbst war auf diese Hilfe noch nicht angewiesen. Dass es zu gegebener Zeit mit der 200. Blutspende klappt, davon geht der 55-Jährige aus. Wichtigste Voraussetzung ist natürlich die Gesundheit. Und der Wille zur Spende, den er hat. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht mehr.

Sven Kratz ist Polizist, er arbeitet in der Inspektion Kyffhäuserkreis. Er ist aber auch Mentor, Lehrer, bei der Kreisverkehrswacht Kyffhäuser in Artern. Die Aktion: Senioren – sicher und mobil im Alter. Seit etwa fünf Jahren ist er da im Ehrenamt. Er ist in Pflegeheimen und Seniorenklubs unterwegs, um den Menschen unter anderem den Umgang mit dem Rollator zu zeigen. Einem wichtigen Hilfsmittel, dessen Benutzung die Leute nicht scheuen sollten. Seine Erfahrung ist, dass zu 90 Prozent für die Benutzer der Rollator nicht richtig eingestellt ist.

In seiner Freizeit ist Sven Kratz Fußballschiedsrichter in der Kreisoberliga, etwa 20 Jahre lang war er Fußballtrainer. Sein Fußballherz schlägt für Rot-Weiß Erfurt. Seit über zehn Jahren sind Fakir- und Feuershow zudem sein aktives Hobby. Und: Er und seine Frau sind der amtierende Teichgraf und Teichgräfin von Rottleben, die beim Teichfest ihren Auftritt haben.