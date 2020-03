Angebot für ältere Leute

Der „Frankenhäuser Einkaufsservice" – hier (in gebührendem Corona-Abstand) Ralf Dittmann, Tobias Bätzoldt, Tobias Koch und Detlev Bahr im Sitzungszimmer der Firma Green Systems – bietet ab Montag älteren Leuten in Bad Frankenhausen und Umgebung die Besorgung von Waren des täglichen Bedarfs an.