Der längste der vergangenen Jahrzehnte mit dem dünnsten Rahmenprogramm seit Jahrzehnten – in Weimar läuft seit drei Tagen der 367. Zwiebelmarkt.

„Das Wetter ist durchwachsen. Im Augenblick regnet es und auch heute früh hat es geregnet“, berichtet aus Weimar Heiko Pfau vom gleichnamigen Heldrunger Gartenbaubetrieb auf Nachfrage am Telefon. Doch die Heldrunger seien zufrieden. „Wir sind angenehm überrascht. Es kommen Leute, und die kaufen auch“, erzählt der Heldrunger.

Es war ein außerordentlich gutes Zwiebeljahr: Die Zwiebeln qualitativ so gut und schön wie seit Jahren nicht, hätte es ein Superjahr für die Heldrunger werden können. Nun sind die Rispenwickler froh, dass die Märkte nicht durchweg abgesagt wurden.

Coronabedingt wird auch der Weimarer Zwiebelmarkt nicht als fulminantes Fest von Freitag bis Sonntag mit Party bis nach Mitternacht gefeiert, sondern als fünftägiger Wochenmarkt mit Maskenpflicht im Marktbereich.

Die beiden zusätzlichen Markttage seien gut besucht gewesen, erzählt Heiko Pfau. Etwa zwanzig Marktstände waren am Mittwoch und Donnerstag in der Schillerstraße besetzt, an denen die Heldrunger ihre Traditionsprodukte Zwiebelrispen, Kränze, Trockensträuße, Herbstschmuck anboten. Viele Auswärtige seien an diesen Tagen über den Markt gebummelt, sie kamen aus Leipzig, Dresden oder dem Erzgebirge. Viele von ihnen seien begeistert gewesen, dass es diesmal ruhiger zugeht und sich nicht wie sonst Menschenmassen durch Weimars Innenstadt schieben.

Am gestrigen Freitag legte das Marktgeschehen zu. Alle Stände der Heldrunger waren besetzt, und viele Weimarer schlenderten durch die Innenstadt. Angemeldet sind diesmal 85 Stände, darunter 50 aus dem Zwiebelbauernstädtchen. Anders als ursprünglich von der Stadt Weimar angekündigt, gibt es doch einige Versorgungsstände. Alkohol wird dort allerdings nicht ausgeschenkt. Den gibt es ausschließlich in den Gaststätten.

Für das Wochenende wird der Höhepunkt des 367. Weimarer Zwiebelmarktes erwartet und die Heldrunger hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt.