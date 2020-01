Die Unstrut an der Brücke zur Kupferhütte in Bottendorf. Deren Wasserstand bereitet auch den Anglern oft Sorgen.

Angler aus Roßleben und Bottendorf sorgen sich um Wasserstand der Unstrut

Die zwei aufeinander folgenden trockenen Sommer und der damit verbundene dauerhaft niedrige Wasserstand der Unstrut haben zu einer akuten Notsituation in Altarmen der Unstrut geführt. Die Angler aus Roßleben und Bottendorf sehen dringenden Handlungsbedarf. Die Lösung heißt „Renaturierung der Unstrutauen“.

Darüber will man bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag, 23. Februar, ab 10 Uhr im Saal der Kupferhütte sprechen.

Kurzfristig müsse der Grundwasserstand insgesamt durch die Sicherung einer höheren Wasserführung der Unstrut, wieder angehoben werden um ein weiteres Austrocknen der Unstrutauen zu stoppen. Zudem geht es um weitere zukunftsorientierte Projekte gehen. Langfristig ist eine schrittweise Verjüngung und auf Grund der angedachten Fusion mit dem Anglerverein Wiehe, eine Erweiterung des Vorstandes angedacht. Die Aktivitäten des über 300 Mitglieder zählenden Vereins reichten 2019 von der Gewässer- und Biotoppflege, über die Schulung der Mitglieder bis hin zur Mitwirkung an der kulturellen Gestaltung des Ortslebens.

Angelgewässer gibt es reichlich für die Vereinsmitglieder, dazu gehört seit einigen Jahren auch das Kiesgruben-Gewässer an der Straße von Roßleben nach Wiehe, das durch den Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen (VANT) gemeinsam mit der Hegegemeinschaft Nordthüringen gekauft wurde. Hervorragend entwickelt habe sich dort ein Projekt, in dem Artenschützer, Angler und Jäger eng zu aller Nutzen zusammenarbeiten, hieß es vom Verein. In den unberührten Uferbereichen des Kiessees habe sich eine Art Biotop entwickelt, ein neuer Lebensraum für spezialisierte Arten und mit gezielten Pflegemaßnahmen wurden Habitate geschaffen oder erweitert. Der VANT betreute das Projekt in enger Zusammenarbeit mit den regionalen Vereinen.

Der Vereinsvorstand verweist zudem wieder darauf, dass zur Versammlung die Mitglieder den staatlichen Fischereischein, die ausgefüllte Fangliste, den Erlaubnisschein und das Mitgliedsbuch unbedingt mitbringen sollen.