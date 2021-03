Anmeldung für Osternacht in Heldrungen

Heldrungen. Pfarrer Thomas Eichfeld nimmt Anrufe entgegen.

Eine Ökumenische Osternacht in Heldrungen wird am Karsamstag um 21 Uhr in der Wigbertikirche stattfinden. Dazu sind Anmeldungen an Pfarrer Thomas Eichfeld telefonisch unter 034673 / 91349 notwendig. An Gründonnerstag wird zur Feier eines Hausabendmahles ab 19 Uhr eingeladen. Den Ostersonntag läuten dann die Glocken aller Gemeinden um 10 Uhr ein. Andere Gemeinden werden auf Gottesdienste verzichten und öffnen ihre Kirchen zu Andacht und Gebet.