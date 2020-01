Anna, Ella, Lina, Mia und Noah beliebteste Vornamen 2019

Anna, Ella, Lina, Mia und Noah – das waren die beliebtesten Vornamen für neu geborene Mädchen und Jungen im Kyffhäuserkreis des Jahrgangs 2019. Das geht aus einer Aufstellung des Standesamtes Sondershausen hervor, das die Geburten beurkundet. Im Sondershäuser Krankenhaus erblicken Kinder aus allen Teilen des Kyffhäuserkreises das Licht der Welt.

Anhand der Vornamensliste lässt sich feststellen, dass der Hang frisch gebackener Eltern zu Einzigartigkeit des Namens für den Nachwuchs oder auch besondere Schreibweisen unvermindert anhält. Wo noch vor fünfzig Jahren vier Kinder namens Thomas oder drei Kinder namens Birgit gemeinsam in einer Klasse die Schulbank drückten, muss heutzutage der Zufall groß sein, wenn sich Vornamen in einer Klasse doppeln. Die Fantasie bei der Namenssuche für den Nachwuchs, so scheint es, kennt keine Grenzen. Und so kommen auf die 126 Mädchen und Jungen mit einem oder mehreren Namensvettern 197 Babys, deren Name im Sondershäuser Jahrgangsbuch einmalig ist. Dazu gehören bei den Mädchen etwa Amara, Amy, Bonnie oder Cataleya und bei den Jungen Aaron, Aljoscha, Bela oder Akram.

Insgesamt stellte das Sondershäuser Standesamt im abgelaufenen Jahr 323 Geburtsurkunden aus. 210 Kinder erhielten einen Vornamen, 99 Neugeborene tragen zwei Vornamen und bei 14 Kindern stehen in der Urkunde drei Vornamen.

Neben ein paar exotischen oder ungewöhnlichen Namen finden sich in der Namensliste auch wieder solche alten oder klassischen Vornamen, wie Amelie, Adam, Albert, Alexander, Arne, Bastian, Benjamin, Benno, Carlos, Charlie, Christopher oder Constantin.

Beliebteste Vornamen im Kyffhäuserkreis 2019

Mädchen

1. Anna, Ella, Lina, Mia (je 4 Nennungen)

2. Frieda, Johanna, Mathilda, Mila (je 3)

3. Celine, Elena, Emilia, Emily, Greta, Hannah, Helena, Jette, Juna, Klara, Leni, Madgalena, Marie, Mina, Nele, Rosalie, Sophie, Stella, Thea (je 2)

Jungen

1. Noah (je 6 Nennungen)

2. Ben, Paul (je 5)

3. Anton (je 4)

4. Karl, Lenny, Oskar, Pepe (je 3)

5. Bruno, Collin, Dávid, Elias, Fynn, Jonas, Lennard, Leon, Linus,Malte, Mick, Nils, Peter, Theo, Tim (je 2)