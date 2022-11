Anreize setzen!

Susann Salzmann über Chancen für die Sanierung Ruinen in unseren Ortschaften.

Leerstehende Häuser. Stehen sie dicht an dicht, verwaisen erst Straßenzüge und später Ortskerne immer mehr. Bei historisch bedeutenden Bauten ist das umso ärgerlicher. Einerseits die Schandflecke in den Orten, andererseits kein oder kaum Zuzug. So eine Situation gibt’s auch hier im Kreis nicht selten. Und wer in Zeiten wie diesen bauen möchte, wird mit explodierenden Kosten „belohnt“. Kein Wunder, dass Bauherren sich nicht nur einen Neubau reichlich überlegen, sondern auch das Sanieren von Ruinen.

Um historische Bausubstanz für die Nachwelt zu erhalten, gibt es im brandenburgischen Landkreis Prignitz ein Projekt, das auch hier Schule machen könnte. Dort sanieren Städte Ruinen im Innenstadtbereich; an der Hand haben sie zahlreiche Unterstützer.

Stichwort: Hüllensanierung. Für Hunderttausende Euro werden dem Abriss preisgegebene Häuser saniert, sodass der neue Eigentümer lediglich die Kosten des Innenausbaus trägt. Klar, so ein Projekt muss man sich leisten können. Aber dazu gibt es in einer vernetzten Welt Partner, mit denen Projekte zusammen angegangen werden können.