„Antrag auf Bürgerbegehren bringt Schulneubau in Gefahr“

Der Kreis als Schulträger will einen Neubau für die Kyffhäuserland-Grundschule. Sie ist im Ortsteil Rottleben. Die Schule entwickelt sich zu einer Ganztagsschule. Aus Sicht des Kreises kann die Schule in Rottleben sowie Bendeleben gebaut werden. Der Gemeinderat empfahl den Standort Bendeleben. Für ihn sprach sich der Kreistag aus. Ein Antrag auf Bürgerbegehren gegen den Gemeinderatsbeschluss lehnte der Kyffhäuserland-Bürgermeister ab. Nun gibt es einen Antrag auf ein Bürgerbegehren auf Kreisebene gegen den Kreistagsbeschluss, für den Neubau sollte ein Grundstück in Rottleben genutzt werden. Über die Zulassung des Antrages, Unterzeichner ist Malte Ebeling aus Seega, hat die Kreisverwaltung zu befinden. Die Frist läuft noch.

„Der Kreistag hat entschieden. Mit dem neuen Antrag wird vermutlich bis Ende des Jahres das Vorhaben Schulneubau blockiert. Ob dann noch in den nächsten Jahren Fördermittel fließen, das weiß niemand. Es besteht die große Gefahr, dass es nicht zum Schulneubau kommt. Damit ist perspektivisch vielleicht sogar der Bestand der Grundschule in Kyffhäuserland in Gefahr. Sind sich Antragsteller und Unterzeichner dessen bewusst?“, sagten im Redaktionsgespräch der Bendelebener Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer (parteilos) und sein Vize Patrick Riedel (parteilos). Kein Schulneubau sei die schlechteste Lösung. Das findet auch Martin Muck (CDU), Beigeordneter in der Einheitsgemeinde Kyffhäuserland. Der Göllinger geht ebenfalls davon aus, dass durch das beantragte Bürgerbegehren die Pläne für den Schulbau zurückgeworfen werden, wie Muck fürchtet, um mindestens zwei Jahre.

Wie die beiden Bendelebener kann sich auch Muck nicht vorstellen, dass das Interesse am Thema außerhalb der Gemeinde, also auf Kreisebene, groß beziehungsweise überhaupt vorhanden sei. Nicht nachvollziehbar sei die Aussage der Antragsteller, das Grundstück in Bendeleben wäre nicht der beste Standort. „Das zeigt nur, dass hier einige Uneinsichtige auf etwas beharren, was überhaupt keine Grundlage hat“, kritisiert der Vize-Bürgermeister von Kyffhäuserland den Antragsteller und seine Unterstützer für das Bürgerbegehren. „Eine Studie des Kreises kommt zu dem Ergebnis, dass der Neubau an beiden Standorten in Bendeleben und Rottleben errichtet werden kann“, betonen die Bendelebener.

Das Argument der Antragsteller, das Grundstück in Rottleben sei 300 Quadratmeter größer, habe bei der Auswahl keine Rolle gespielt. Beide Grundstücke hätten die Fläche für den nötigen Schulbetrieb. „Es gibt ein Mehrheitsentscheidung für das Projekt in Bendeleben. Es gehört zum Prinzip der Demokratie, dass man sich solchen Beschlüssen fügt, auch wenn sie einem persönlich nicht passen“, hält Muck den Initiatoren des Bürgerbegehrens entgegen. Zumal gute Gründe für einen Schulneubau in Bendeleben sprächen. Nicht zuletzt könne durch die Nähe zu Badra und Hachelbich der Einzugsbereich für die Schule erweitert werden. Bislang gehen Kinder aus diesen Orten meist nach Sondershausen zur Grundschule.

Bislang gibt es aber nicht einmal eine offizielle Straßenverbindung. Auch der Schulbusverkehr muss neu organisiert werden.

Ein Vorteil für Bendeleben sei die direkte Anbindung und Einbeziehung des angrenzenden Kindergarten-Areals. Und: Nicht nur Rottleben sei ein traditioneller Schulstandort. Auch Bendeleben. Die Schule (heute Gemeindeverwaltung) wurde 1988 geschlossen, das Gebäude entstand 1878. Kooperationen mit der Schule hätten bereits das Awo-Pflegeheim und Gut Bendeleben zugesagt. Die Entscheidung im Gemeinderat für Bendeleben habe auch etwas mit der Entwicklung der Gemeinde zu tun, denn perspektivisch sollen in der Schule auch die Schüler aus Hachelbich und Badra lernen. „Auch so wächst die Gemeinde Kyffhäuserland zusammen“, betonen Pfeiffer und Riedel. Mit dem Bürgerbegehren allerdings würden die Rottlebener sogar um die Chance gebracht, in Zukunft einen zusätzlichen Schulstandort in ihrem Ortsteil zu bekommen, meint Muck. „Würde das mit der neuen Grundschule in Bendeleben klappen, könnten wir an der Idee arbeiten, eine weiterführende Schule in der Einheitsgemeinde aufzubauen. Und die könnte dann in Rottleben stehen“, spielt der Beigeordnete Zukunftsmusik.