Die Apfelblüte begann in Mönchpfiffel in diesem Jahr am 22. April.

Apfelernte nicht in Gefahr

Bei Manfred Höroldt in der Klostergut Mostobst GmbH in Mönchpfiffel klingelten am Donnerstag die Telefone heiß. Nach dem Lesen einer Zeile in der Zeitung waren die Anrufer offenbar wie vom Donner gerührt. „Unsere Ernte ist keineswegs in Gefahr“, stellte der Obstbaumeister klar. Der Totalausfall durch starken Frost Anfang April betreffe lediglich eine einzige Sorte – „Retina“, die frühesten Sorte des Mostobstproduzenten. Die war durch den starken Frost Anfang April in der Knospe erfroren. „Retina ist für uns aber nicht ertragsbestimmend, sondern macht lediglich drei Prozent aus“, so Höroldt. Die Klostergut Mostobst GmbH baut auf 230 Hektar gut ein Dutzend Apfelsorten für den Safthersteller „Beckers Bester“ an. kf