Apotheker bitten um Geduld bei Maskenabholung

FFP2-Schutzmasken sind ab kommenden Dienstag in Apotheken verfügbar.

Kyffhäuserkreis. FFP2-Masken sind ab 15. Dezember in den Apotheken im Landkreis erhältlich. Zuerst werden Risikogruppen versorgt.

Ab 15. Dezember sollen Menschen mit erhöhtem Risiko für eine Covid-19-Erkrankung Zugang zu kostenlosen beziehungsweise vergünstigten FFP2-Schutzmasken bekommen. Im Dezember können sich daher sowohl gesetzlich als auch privat Versicherte in der Apotheke drei kostenlose Masken abholen.

Kristina Fliege ist Inhaberin der Arterner Engel-Apotheke und Sprecherin der Apotheker im Altkreis Artern. Foto: Wilhelm Slodczyk / Archiv

„Vom Entwurf der Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken bis zu ihrem Inkrafttreten sind nur wenige Tage vergangen, was die Apotheken im Kreis vor hohe Herausforderungen in der Warenbeschaffung und dem Umsetzen der Abgabe stellt“, sagt Kristina Fliege, Sprecherin der Apotheken im Altkreis Artern. Gerade jetzt sei es wichtig, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Apothekenteams befürchten einen Ansturm wegen der Maskenverteilung. „Daher raten wir allen Kunden, sich mit der Abholung Zeit zu lassen. Spätestens in der Weihnachtswoche wird die Ausgabe überall reibungslos laufen. Genügend Ware ist auf dem Weg und jeder Berechtigte wird seine Masken erhalten“, sagt die Apothekerin.

Berechtigt zum Bezug der kostenlosen Masken sind alle Patienten, die einer Risikogruppe angehören. Dazu zählen Versicherte ab vollendetem 60. Lebensjahr, Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Asthma, Diabetes, Herz- oder Niereninsuffizienz, Krebserkrankungen und Risikoschwangere. Bei jüngeren Patienten sollen die Apotheken die Zugehörigkeit zur Risikogruppe beurteilen. Deshalb sei es wichtig, dass jeder Patient in seiner Stammapotheke die Masken abholt, da man dort seine Krankengeschichte kennt. Falls man nirgendwo Stammkunde ist, kann auch ein aktueller Medikationsplan als Nachweis einer chronischen Erkrankung dienen.

Kristina Fliege fasst nochmals zusammen: „Es sollen möglichst nicht alle Patienten schon am Dienstag kommen. Jeder muss eigentlich in seine Stammapotheke gehen und eine Berechtigung sollte nachgewiesen werden mit Personalausweis oder Kundenkarte sowie bei Patienten unter 60 Jahren zusätzlich der aktuelle Medikationsplan“.