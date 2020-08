Aratora lässt drei weitere Mehrfamilienhäuser versteigern. Darunter ein Mehrfamilienhaus Am Salzdamm 21.

Artern. Die Immobilen in der Arterner Innenstadt kommen am 18. September unter den Hammer.

Beim Auktionshaus Karhausen in Berlin werden am 18. September werden drei Mehrfamilienhäuser in Artern im Auftrag der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Aratora versteigert.