Das Wohn- und Geschäftshaus an der Puschkinstraße 19 wird am 11. Dezember in Berlin versteigert.

Am 11. Dezember werden beim Auktionshaus Karhausen in Berlin zwei Objekte in Artern im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft Aratora versteigert. Es geht um ein Mehrfamilienhaus an der Puschkinstraße sowie ein Baugrundstück am Mühlwerder.