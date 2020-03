Sanierungsarbeiten an der Wipperbrücke in Göllingen.

Arbeiten an der Wipperbrücke in Göllingen

An der Wipperbrücke in Göllingen, aus Richtung Rottleben kommend, gibt es umfangreiche Sanierungsarbeiten am Bauwerk. Die Überbauplatte wird erneuert, die Arbeiten führen derzeit die Firmen HTB GmbH Küllstedt und die Betonbohr GmbH Bad Langensalza durch. Die Brücke ist für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Umleitung ist ab Rottleben über Bendeleben, Hachelbich nach Göllingen – und umgekehrt – ausgeschildert. Laut Straßenverkehrsbehörde des Kreises soll es die Vollsperrung bis voraussichtlich 30. August geben.