Areal der Kyffhäuser-Burgen attraktiver für Besucher machen

Kyffhäuserkreis. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr soll es weitere Sicherungsarbeiten an der Steilwand unterhalb des Kyffhäuser-Denkmal-Areals geben. „Für diesen Bauabschnitt hat das Thüringer Umweltministerium 1,2 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Es gab bereits die nötigen Untersuchungen und Entbuschungsarbeiten. Derzeit prüft das Landesamt für Bau und Verkehr das Sicherungsvorhaben Steilwand“, sagte Ulrich Thiele, Verwaltungsleiter des Landratsamtes, auf TA-Nachfrage.

Bei den 1,2 Millionen Euro handelt es sich um eine hundertprozentige Finanzierung, es sind sogenannte PMO-Mittel, dabei handelt es sich um Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR. „Es sieht gut aus, dass wir das Geld im Januar bekommen. Und somit im Frühjahr beginnen können“, betont Thiele. Es hatte in den vergangenen Jahren bereits Bauabschnitte für die Sicherung der Steilwand gegeben, nun handelt es sich um den fünften Bauabschnitt. Er beginnt am Weg hinterer Parkplatz zur Unterburg und zieht sich nach links Richtung Burghof. Es wird, wie Thiele sagte, noch einen Streifen geben, er ist der vierte Bauabschnitt, der zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe ist. „Es gibt bei der Steilwand einen Handlungsbedarf, wir können die Sicherung nicht über Jahre hinausschieben.“

Die nächsten zehn bis 15 Jahre im Blick

Nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern vermutlich zehn bis 15 Jahren, soll es am bekannten Areal des Ausflugszieles Kyffhäuser-Burganlagen umfangreiche Investitionen geben. Ein Qualitätsschub, baulich und inhaltlich, um das gesamte Areal aufzuwerten, es attraktiver für Besucher zu machen. „Da reden wir aus heutiger Sicht über Investitionen von rund 20 Millionen Euro“, sagt Thiele. Und er betont im gleichen Atemzug, dass man die Entwicklung des Gesamtareales im Blick hat. Die vergangenen Monaten nutzten Kreistag und Kreisverwaltung mit Einbeziehung von Bürgern, um die Situation der gesamten Burganlage zu analysieren. Vor einem Jahr hatte es eine Online-Befragung gegeben, dem folgten öffentliche Vor-Ort-Termine und eine Bürgerwerkstatt, um Ideen zu sammeln. Da ging es auch um Visionen. Es gab auch Besichtigungen ähnlicher Anlagen in Deutschland.

In der ersten Etappe gehe es um Investitionen in einem Umfang von sieben bis acht Millionen Euro. Da will man das Bundesprogramm „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus – Projektaufruf 2020“ nutzen. Dazu hat es einen Beschluss in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses gegeben. Das Bundesprogramm wurde erstmals 2014 aufgelegt und soll 2020 fortgeführt werden. Es gab kürzlich einen Projektaufruf, die Antragsfrist endet am 21. Januar 2020. Übrigens: 2015 flossen 700.000 Euro Fördermittel aus diesem Bundesprogramm für die Sicherung des schiefen Turmes in Bad Frankenhausen.

Da nur Kommunen Antragsberechtigt sind, wird es, wie Thiele schilderte, ein Kooperationsvorhaben mit der Gemeinde Kyffhäuserland geben. „Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Knut Hoffmann ist gut“, betont Thiele. Es ist die Erarbeitung einer Bauleitplanung durch die Gemeinde nötig, in ihr wird formuliert, was man machen kann, was nicht. Der Kreistag hatte im September beschlossen, bis zu 80.000 Euro der Kosten zu übernehmen.

Touristischen Erschließung des Burgenareals

Mit Blick auf Investitionen in den nächsten Jahren und das besagte Bundesprogramm soll die Neugestaltung der touristischen Erschließung des Burgenareals der Schwerpunkt sein, schildert Thiele. Dazu soll es einen Architektenwettbewerb geben, der Aufruf dazu erfolgt demnächst. Dabei geht es um konkrete planerische Lösungen. Beispiele sind die Parkmöglichkeiten, vielleicht ein Parkhaus mit 300 Stellplätzen, die Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Möglichkeiten eines barrierefreien Zuganges zum Denkmal-Areal, das könnte ein Schrägaufzug sein, in dem Zusammenhang ist die Errichtung eines Eingangsbauwerkes nötig. Ein weiterer Schwerpunkt ist ein museumspädagogisches Konzept, also die Gestaltung der Ausstellungen. Es geht auch um die Nutzung des Bergfriedes sowie der Unterburg, letztere hat aus Sicht von Thiele ein „großes Potenzial“. Zudem hat man die Sicherung des Nordweges, die Gestaltung der Allee, den Bereich Imbiss und Toiletten nahe des Denkmalturmes, die Ver- und Entsorgung und Oberflächenentwässerung im Blick.

Im vergangenen Jahr kamen 156.000 Besucher ans Kyffhäuser-Denkmal. Eigentümer der Burgenanlagen ist der Kreis, seit 2014 ist die Kur und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen der Betreiber.