Die Arterner Brückenfrauen eröffnen am 17. Juni wieder ihren Trödelmarkt.

Artern. Geöffnet ist zu den gewohnten Zeiten am Mittwoch.

Artern: Brückenfrauen eröffnen Trödelmarkt

Die Brückenfrauen teilen mit, dass sie ab Mittwoch, 17. Juni, ihren Trödelmarkt an der Leipziger Straße nach der Corona-Zwangspause wieder eröffnen werden. Dieser wird dann zu den gewohnten Öffnungszeiten an jedem Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und zusätzlich an jedem ersten Mittwoch des Monats von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.