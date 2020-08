Artern: Ehrenamtlicher Stadtbrandmeister wird ernannt

Ein bunter Strauß an Themen liegt vor, wenn der Arterner Stadtrat am Montag, 24. August, ab 19 Uhr im Voigtstedter Gemeindesaal zusammentritt. Es soll unter anderem Beschlüsse geben zum Beitritt der Stadt in die Interessengemeinschaft Unstrutbahn und den Verein GeoPark Kyffhäuser sowie auch zur Ernennung eines ehrenamtlichen Stadtbrandmeisters und stellvertretenden Stadtbrandmeisters unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Widerruf. Außerdem soll die Satzung für die Kindertagesstätten geändert werden und über Geschwindigkeitsbeschränkung am Königstuhl diskutiert werden. Auch Bauleistungen an der Saline und die Radwegkonzeption des Landkreises sind Themen.