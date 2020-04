Arterns Pfarrerin Lena Burghardt bringt geistliche Worte zum Pflücken an der Kirche in Ritteburg an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Artern: Jeden Sonntag ein geistliches Wort pflücken

Die Corona-Schutzmaßnahmen greifen auch in das Gemeindeleben der Kirchen ein. Gottesdienste, Andachten und alle anderen Veranstaltungen finden derzeit nicht statt. Alternativ wird im evangelischen Kirchenkreis Artern-Heldrungen für jeden Sonntag ein geistliches Wort angeboten. Gemeindeglieder erhalten es mit der Post, außerdem hängt es zum Pflücken beim Sonntagsspaziergang vor den Kirchen oder Pfarrhäusern aus. Insgesamt 250 solcher geistlichen Botschaften werden jede Woche von den Pfarrern angefertigt und mit Unterstützung durch freiwillige Helfer in den Orten verteilt. Arterns Pfarrerin Lena Burghardt bringt die geistlichen Worte, versehen mit einem netten Bastelgruß aus dem Pfarrhaus, in Artern, Voigtstedt und wie auf dem Bild an der Kirche in Ritteburg an. Die Pfarrerin kann damit sogar der veranstaltungsfreien Zeit noch was abgewinnen. „Wir merken, dass wir mit unserer Botschaft jetzt viel mehr öffentlich sichtbar sind", sagt sie.