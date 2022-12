Artern: Kinderzimmer fürs Kinderhospiz „ausgemistet“

Artern. Es gibt nichts, das es zum schulinternen Weihnachtsbasar in der Arterner Grundschule nicht gibt: Die Knirpse trennen sich von viel Ungenutztem.

Der Musikraum der Grundschule „Am Königstuhl“ hat sich in ein Geschenkeparadies verwandelt. Spiele, Puzzles, Kuscheltiere und noch mehr haben die Schüler im Vorfeld aussortiert, um Ungenutztes in neue Hände zu geben. Kinder trainieren bei diesem schulinternen Weihnachtsmarkt gleich den Umgang mit Geld. Viertklässler haben die einzelnen Produkte selbst bepreist und kümmern sich um den Verkauf. Der Erlös soll dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz zugute kommen, sagte Schulleiterin Katrin Heckert. Jede Klasse kann 30 Minuten jeweils über den Basar stöbern, der in Artern Tradition hat, aufgrund der Pandemie in den letzten zwei Jahren aber nicht stattfand.