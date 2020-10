Artern: Lösung für trockene Böden und Hochwasserschutz

Die trockenen Sommer seit 2018 haben den Fokus auf die Unstrut- und Helmeaue rund um Artern auch aus bundesweiter Sicht gerichtet. Die Berichte über Artern als trockensten Ort Deutschlands überschlugen sich fast. Dabei gäbe es eine Lösung, die dieses Problem zumindest für die Landwirtschaft mildern könnte. Zugleich wäre es im Hinblick auf den Hochwasserschutz hilfreich. Der Diplomingenieur Joachim Pfündner macht sich dafür stark, bestehende Grabensysteme in den Riethgebieten des Kyffhäuserkreises zu reaktivieren und lässt dieses Thema auch in den Bundestag einbringen.

Die Goldene Aue und die Diamantene Aue sind feste Begriffe in der Landschaft im Kyffhäuserkreis. Die Goldene Aue ist die Aue der Helme, die Diamantene Aue jene der Unstrut. „In beiden Auen gibt es ein Grabensystem für die Ent- und Bewässerung und auch den Hochwasserschutz, das durch Melioration zu DDR-Zeiten angelegt wurde. Leider wurden diese Grabensysteme in den vergangenen 30 Jahren arg vernachlässigt“, erklärte Pfündner. Das Meliorationskataster für den Altkreis Artern liege ihm vor. Es weise eine Grabenlänge von insgesamt 460 Kilometern aus.

Die Landwirtschaftsbetriebe nutzten im Altkreis Artern Beregnungsanlagen auf einer Gesamtfläche von rund 1800 Hektar. Dabei gibt es Kreisberegnungsanlagen zwischen Schönfeld und Ringleben nördlich der Landstraße 1172 und Rollregneranlagen im Ritteburger und Schönewerdaer Ried bis nach Memleben. Die erdverlegten Rohrsysteme für die Beregnungsanlagen existieren noch, eine Reaktivierung sei aber kaum mehr möglich.

Das Schöpfwerk Gehofen ist eines von fünf weiteren am Unstrutflutkanal von Bretleben bis Wendelstein. Foto: Patrick Weisheit

Ein Problem sei zudem, dass aus Kostengründen und wegen Bauwerksschäden zwei landwirtschaftliche Schöpfwerke in den frühen 1990er-Jahren abgeschaltet werden mussten. Im Göllinger Teich existiert das dritte landwirtschaftliche Schöpfwerk, welches von der Agrar GmbH Wippertal noch genutzt wird.

Das Hochwasser von 2003 habe verdeutlicht, welche Probleme es gibt. „Die Riedgebiete waren weiträumig überschwemmt, das hätte nicht sein müssen“, sagt Pfündner. Da Gewässerunterhaltungsverbände in Thüringen erst 2019 gegründet wurden, entstanden in den drei Jahrzehnten zuvor gewaltige Schäden am bestehenden Grabensystem. „Als Reaktion auf das Hochwasser 2003 wurde der Zweckverband Großer Unstrutbogen Nord von der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern gegründet. Für diesen Zweckverband habe ich mit meinem Büro Karten über das bestehende Grabensystem angefertigt“, sagt Pfündner.

Der Ingenieur erinnert auch an die Pläne zum Forschungsprojekt Unstrut-Revitalisierung für eine Neugestaltung der Unstrutaue Mitte der 1990er-Jahre. „Ich denke, jeder erinnert sich noch an die Vision mit den Wasserbüffeln. Das Vorhaben hatte sich aber nach Protesten der Landwirte erledigt“, sagt Pfündner.

Das Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie (TLUG) hat die Pläne im Jahr 2017 wieder aufgegriffen, da die dauernden, finanziellen Lasten zur Unterhaltung und Instandsetzung des Deich- und Auensystems langfristig reduziert werden sollten. Die Arbeit der AG Unstrutaue ruht aber derzeit aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie.

Im Bundestag werde derzeit eine Entscheidung darüber vorbereitet, wie Wasser wieder auf trockene Fläche gebracht werden könnte. „Die Strategie bestand Jahrzehnte darin, das Wasser möglichst schnell aus der Fläche herauszubringen. Die Meliorationen oder Bodenverbesserungen hatte ja das Ziel, den Ertragswert des Bodens bleibend zu erhöhen. Der Klimawandel führt nun zu der Erkenntnis, das Wasser in der Landschaft zu halten und den Fließgewässern mehr Raum zu geben“ sagt Pfündner. Die bedarfsgerechte Versorgung der Kulturpflanzen und Tiere mit Wasser stelle im Zuge des Klimawandels eine sehr große Herausforderung für die Landwirtschaft dar.

Dafür hat Joachim Pfündner dem Nordthüringer Bundestagsabgeordneten Manfred Grund (CDU) entsprechend Zuarbeiten gemacht. Außerdem stehe der Erste Kreisbeigeordnete Raimund Scheja (CDU) in dieser Angelegenheit in Kontakt mit den hiesigen Landwirtschaftsbetrieben.