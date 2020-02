Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Artern: Sitzung des Finanzausschusses

Artern. Am Donnerstag, 5. März, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Arterner Rathauses die nächste Sitzung des Finanzausschusses statt. Im öffentlichen Teil kündigt Ausschussvorsitzende Dorit Klug Informationen an, anschließend können Fragen gestellt werden. Dem öffentlichen Teil der Ausschusssitzung schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an. red