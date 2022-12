Artern: Sozialprojekte, Weihnachtsmarkt und Verladegleis

Für die Zeit der weiterführenden Sanierung des historischen Rathauses in Artern ziehen Verwaltungsmitarbeiter in die Brauereistraße 3, dem Sitz der einstigen VG Mittelzentrum. Die Ortschaftsratssitzung findet im Dachgeschoss statt.

Artern. Die Mitglieder des Arterner Ortschaftsrates treffen sich am 15. Dezember um 18.30 Uhr im vorübergehenden Arterner Verwaltungssitz.

Im Beratungsraum (Dachgeschoss) des vorübergehenden Verwaltungssitzes der Landgemeinde Artern in der Brauereistraße 3 findet am 15. Dezember um 18.30 Uhr die nächste Sitzung des Arterner Ortschaftsrates statt. Im Rahmen der Sitzung soll Monique Keßler die Aktivitäten des Projektes „Bewegung und Begegnung im Quartier“ vorstellen. Außerdem soll sowohl der Weihnachtsmarkt vom zweiten Adventswochenende ausgewertet als auch über die Pläne eines Anschlussgleises für die Kiesverladung informiert werden. Der Geschäftsführer des Oldislebener Unstrut-Kieswerkes, Thomas Jung, kündigte bereits bei einem Bahngespräch mit Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) an, mehr Schüttgut auf Schiene zu bringen. Die Sitzung ist öffentlich.