Arterner Rathaus soll modernisiert werden

Mehrheitlich hat der Stadtrat die Verwaltung damit beauftragt Angebote zur Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für den dritten Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten am Rathaus einzuholen sowie für dieses Verfahren eine Förderung zu beantragen. In den Jahren 1992 und 1993 wurden im Rahmen der Städtebauförderung Sanierungsarbeiten am Rathaus in einem ersten und zweiten Bauabschnitt durchgeführt. Über diese Förderung wurden unter anderem neue Fenster eingebaut, der Terrazzobelages im Treppenhaus aufgearbeitet, die Turmuhr restauriert und Pflasterarbeiten einschließlich Möblierung im Außenbereich vorgenommen. Weitere Arbeiten wie die Dacheindeckung, die Sanierung der WC-Anlage im Keller und die Erneuerung der Heizungsanlage wurden über den Vermögenshaushalt der Stadt finanziert. Allerdings sind weitere Arbeiten notwendig, die nun in einem dritten Bauabschnitt realisiert werden sollen. Dazu gehören unter anderem die Herstellung der Barrierefreiheit unter anderem durch den Einbau eines Aufzuges sowie Brandschutzmaßnahmen. Mit der Bauausführung rechnet das Bauamt allerdings erst für dei Jahre 2022/2023.