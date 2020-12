Arterner Schalmeien küren Wichtel-Gewinner

Eine niedliche Nachricht sandte der vierjährige Colin stolz an das Schalmeienorchester Artern, um das Ergebnis aus seiner Bastelwerkstatt anlässlich der Adventsaktion des Vereins zu verkünden. Nun freut er sich über ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk des Musikvereins.

„Mit ein klein wenig Hilfe meiner Mama habe ich fleißig an meinem Wichtelhäuschen gebastelt. Unser Wichtel hat sogar Qualm im Schornstein und eine Zeitung im Briefkasten. Er heißt übrigens Spike, weil er genau so klein ist wie unser neuer Hund“, schrieb der vierjährige Ritteburger, wie der musikalische Leiter des Schalmeienorchesters, Sebastian Weidauer, berichtet.

An jedem Adventstag ein Bastelteil

Vom 1. bis 24. Dezember konnte jeder auf der Facebook-Seite des Orchesters täglich ein virtuelles Adventstürchen öffnen. Hinter jedem verbarg sich ein Bastelteil. Zusammengebaut sollten sie pünktlich zum Heiligen Abend ein liebevoll ausgestaltetes Wichtelhäuschen mit geschmücktem Weihnachtsbaum und Gartenzaun, einem scheu durch die Fenster blickenden Rehkitz, ordentlich gestapeltem Feuerholz, einer Laterne für den dunklen Schuppen, einer Leiter, einem Schornstein und natürlich auch einem winzigen Wichtel-Bewohner ergeben, erzählt Weidauer. Und er ergänzt: „Insgesamt haben uns fünfzehn niedliche Wichteldamen und Wichtelherren mit zauberhaft schönen Anwesen erreicht. Es freut uns sehr, all den Teilnehmenden mit unserem virtuellen Bastelkalender eine zusätzliche kleine Freude in dieser besonderen Zeit bereitet haben zu können. Dass nicht nur Kinder, sondern Menschen aller Altersklassen mitgemacht haben, berührt uns dabei ganz besonders und zeigt, dass in uns allen doch immer ein bisschen Kindlichkeit weiterschlummert.“

Viele weitere Wichtel bekommen ein Domizil

Neben Spike bei Colin sind über die Weihnachtsfeiertage Alfred bei Anke Henning und Jörg Hitzschke aus Artern, Schallinchen bei Emely Mia und Schallino bei Tom Luca Koch aus Artern, Schnurbi bei Hannes und Herr Fritz bei Moritz Wege aus Eisleben, Noël bei Jenny Griebek aus Artern, Mervin bei Julia und Mandy Lange aus Bad Frankenhausen, Waltraud bei Kathleen Respa aus Artern, Laurin bei Maurice Weidemann aus Kalbsrieth, Bubi bei Maurice, Burnout bei Michael Max und Kobold bei Kathleen Münchhoff aus Artern, Pixi bei Sofie Uhlmann und Zacharias bei Stella Reichmuth aus Gehofen eingezogen.

„Wir danken euch von Herzen, dass Ihr unsere Aktion so sehr zu schätzen wusstet, euch so viel Mühe gabt, eurer Kreativität freien Lauf und uns nun an Euren fantastischen Ergebnissen teilhaben ließet. Euch und uns allen wünschen wir ein neues Jahr ohne Angst und Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um glücklich und zufrieden zu sein, und mit so wenig Stress, wie man verträgt, um gesund zu bleiben“, betont Weidauer. Er wünsche sich ein Jahr voller Abenteuer und Spaß, Energie und Ehrgeiz, um nicht zu verlernen, dass Verrücktsein und Nicht-mit-dem-Strom-Schwimmen etwas Wunderbares sei.