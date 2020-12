Arterner Stadtrat passt alte Satzungen an neue Rechtsform an

Eine ganze Sammlung an Satzungen hatte der Arterner Stadtrat auf seiner Tagesordnung. Die auch wegen einiger coronabedingter Absagen personell reduzierte Volksvertretung kam damit dem Ziel nach, möglichst viele Satzungen noch vor Jahresende an die neuen Strukturen nach der Gemeindefusion anzupassen. Größeren Diskussionsbedarf gab es nur bei einer Satzung, bei der für die breite Bevölkerung griffigsten Satzung über die Straßenreinigung. Hier gab es einen Änderungsantrag, den Zeitraum, wann Hausbesitzer die Straße reinigen müssen, betreffend. Manfred Wackermann (CDU) merkte an, man solle in Paragraf 7, Absatz 1 der Satzung den Text „Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den normalen Rahmen übersteigende Verschmutzung) ein sofortiges Räumen notwendig machen, sind die Straßen durch die nach § 3 Verpflichteten einmal wöchentlich am Tage vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag zu reinigen“ ändern.