Arterner Stadtverwaltung hat vorerst weiter geöffnet

Auch in der Salinestadt wird es ab morgen merklich ruhiger. Die Schulen und Kindergärten werden entsprechend der Empfehlung des Gesundheitsministeriums schließen, während die Stadtverwaltung bis auf Weiteres weiterhin geöffnet ist.

„Wir verweisen darauf, dass wir nur einen eingeschränkten Betrieb haben. Das heißt, dass die Leute wirklich nur ins Rathaus kommen sollen, wenn es wirklich nicht anders möglich ist und ihr Anliegen nicht per E-Mail oder am Telefon geklärt werden kann“, sagt Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Die Linke). Bislang gebe es unter den Mitarbeitern der Stadtverwaltung keine Ausfälle. Alle seien weiterhin telefonisch unter den bekannten Telefonnummern auf der Internetseite der Stadt zu erreichen.

„Einzig unsere Reinigungskraft ist ausgefallen, was in diesen Zeiten allerdings auch nicht so gut ist“, sagt Blümel gegenüber dieser Zeitung. Wenn die Menschen ins Rathaus kommen, seien sie angehalten, sich an die allgemein geltenden Hygiene-Regelungen zu halten.

Auch werden die Schulen in Artern schließen. Aus der Gemeinschaftsschule „Johann Gottfried Borlach“ war zu erfahren, dass entsprechend der Vorgaben des Bildungsministeriums gehandelt werde. Das heißt, dass es für Schüler der 5. und 6. Klassen, die Anspruch auf eine Notbetreuung haben, eine solche organisiert werde. Die Schüler der höheren Klassenstufen hingegen erhalten Aufgaben, die sich während der Zeit der Schulschließung erfüllen müssen.

Auch werden die städtischen Kindergärten ab Morgen geschlossen. „Wir werden auch hier die Notbetreuung organisieren. Meines Wissens haben pro Einrichtung etwa fünf bis sechs Kinder Anspruch darauf“, sagt Torsten Blümel nach seinem Gespräch mit den Einrichtungsleiterinnen. Um die Verschleppung von Krankheitserregern zu verhindern, sollen die Kinder weiterhin ihre gewohnte Einrichtung besuchen. „Wir hoffen, das diese Maßnahmen Wirkung zeigen, sind aber auch stets bereit auf neue Sachlagen zu reagieren“, bekräftigt Blümel.