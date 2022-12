Arterner Verwaltung vorübergehend in der Brauereistraße

Für die Zeit der weiterführenden Sanierung des historischen Rathauses in Artern zogen Verwaltungsmitarbeiter im Herbst in die Brauereistraße 3, dem Sitz der einstigen VG Mittelzentrum.

Aufgrund von Sanierungsarbeiten am historischen Rathaus in Arterns Stadtkern sind die Verwaltungsmitarbeiter nun vorübergehend in die Brauereistraße 3 gezogen – dem Sitz, an dem sich einst die Verwaltungsgemeinschaft „VG Mittelzentrum“ befunden hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung sind nach wie vor unter ihren bekannten Mailadressen und Telefonnummern zu erreichen.

Im aktuellen Bauabschnitt erhält das historische Rathaus unter anderem einen Fahrstuhl.