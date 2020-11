Arterner Zwiebelmarktkalender wieder 2022

Freunde des Arterner Zwiebelmarktkalenders von Wolfgang Tänzel mussten gleich doppelt tapfer sein: Zum einen klafft fortan eine Lücke in der bislang 48-teiligen Kalendersammlung eingefleischter Fans. Und zum anderen stehen die Kalenderliebhaber mit Beginn des Jahres 2021 vor der Frage: Womit bloß den leeren Platz an der Küchenwand füllen?

Denn erstmals in der Geschichte des Arterner Zwiebelmarktkalenders erschien für 2021 kein Exemplar. Eine Folge der Pandemie: „Die Stadt Artern hatte erst vier oder fünf Wochen vorher Bescheid gesagt, dass es mit dem Zwiebelmarkt klappt“, erzählt in Heldrungen Ralf Tänzel auf Nachfrage. „Das war zu knapp, wir brauchen mehr Vorlauf“, fügt der Sohn des Heldrunger Buchdruckermeisters Wolfgang Tänzel (76) hinzu, der den Zwiebelmarktkalender erfand.

Der auf Stoff gedruckte Jahresalmanach mit Holzstab und Kordel hat Kultstatus. 1973 gab Tänzel den ersten Arterner Kalender heraus. Neben den prächtigen Rispen seiner Heldrunger Kollegen von der Rispenwicklerzunft ist er seither jedes Jahr ein Renner am ersten Oktoberwochenende. Im Laufe der Zeit hat sich regelrechte Sammlergemeinde gebildet, die beim Zwiebelmarktbesuch zuerst den Tänzel’schen Stand ansteuert, um sich das neueste Exemplar zu sichern.

Im Gegensatz zu seinem vier Jahre jüngeren Arterner Pendant gibt es den Weimarer Zwiebelmarktkalender, auch für 2021. „Da wussten wir frühzeitig, dass der Markt stattfindet und haben uns entsprechend darauf eingestellt“, sagt Ralf Tänzel. Der Verkauf in Weimar – dort ist es inzwischen die 52. Ausgabe – sei „sehr gut“ gelaufen. „Bereits am Samstagabend waren alle Kalender weg. Aber der Markt hatte ja diesmal auch schon am Mittwoch angefangen“, fügt er hinzu.

Die Herstellung des Zwiebelmarktkalenders ist reines Handwerk – und vor allem ein Familienwerk, bei dem Sohn und Frau mit zufassen. Aber Rolf Tänzel hat auch eine gute Nachricht: „Wenn es nächstes Jahr wieder Zwiebelmärkte gibt, sind wir auf jeden Fall wieder dabei!“