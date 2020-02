Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arternerin feierte 100. Geburtstag

Ein Jahrhundert – auf so viele Jahre kann Anna Albinus zurückblicken. Am Samstag feierte die Arternerin, die im DRK-Pflegeheim auf dem Königstuhl in Artern lebt, im Kreise ihrer Familie den 100. Geburtstag. Im Pflegeheim ist Anna Albinus erst seit knapp zwei Jahren. Bis dahin lebte sie immer in der Straße der Jugend, sagte Tochter Doris Büchner (74), die die Mutter liebevoll umsorgt. Zur Familie gehören eine Enkeltochter und zwei Urenkel. Auf dem Foto wird Anna Albinus von Tochter Doris und Schwiegersohn Gerald Büchner sowie Enkeltochter Diana Begrich und Urenkel Lukas flankiert. Geboren ist die Jubilarin in Bretleben, groß wurde sie in der Landwirtschaft. Bis zur Rente arbeitete Anna Albinus in der Wilhelm-Pieck-Schule und sorgte dort für Sauberkeit. Zum Gratulieren kamen auch Arterns langjähriger Bürgermeister und Nachbar Wolfgang Koenen sowie Vertreter der Volkssolidarität, wo Anna Albinus immer gern auf ein Käffchen ging. Sie sei viel an der frischen Luft gewesen und gern spazieren gegangen, verrät Tochter Doris vielleicht eines der Geheimrezepte für das hohe Alter ihrer Mutter.