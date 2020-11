Arterns Stadtrat bringt drei Fördermittelanträge auf den Weg

Gleich drei Beschlussvorlagen rund um Fördermittelanträge beschäftigte die Arterner Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Für große Diskussionen sorgte ein Antrag auf Bundesmittel für den Salineareal, den die Stadtverwaltung ursprünglich nicht stellen wollte.

Dabei ging es um die Beteiligung der Stadt Artern am Projektaufruf des Bundes 2020 zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Dies könnte also in Artern auf das Salineareal angewandt werden. Im Rahmen dieses Projektes stellt der Bund generell eine Förderung von 55 Prozent der Baukosten in Aussicht. Finanzschwache Kommunen können sogar mit 90 Prozent Förderung rechnen.

Schon im Bauausschuss hatte die Empfehlung der Stadtverwaltung auf Nichtteilnahme für große Diskussionen gesorgt. Die Verwaltung geht davon aus, dass der nötige Eigenanteil nicht aus dem Haushalt finanziert werden kann. In der Stadtratssitzung verkündete Bürgermeister Torsten Blümel (Linke), dass die Kommunalaufsicht der Stadt bestätigt habe, dass sie finanzschwach sei, also bis zu 90 Prozent Förderung vom Bund erhalten könne. Darauf entbrannte eine hitzige Diskussion darüber, ob die Stadt sich nicht doch um diese Förderung bemühen solle.

Sorge Entscheider zu verprellen,wenn es am Eigenanteil krankt

Der Bürgermeister argumentierte dagegen, indem er auf den Finanzplan verwies, der besagt, dass die städtische Rücklage von drei Millionen 2021 auf rund 600.000 Euro in 2023 sinken werde. „Ich halte es für unseriös, das städtische Bauamt mit der Antragstellung zu belasten und dann die Bearbeiter beim Bund durch Rückzug des Antrages zu verprellen, weil wir die Eigenmittel doch nicht aufbringen können“, sagte Blümel.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Christin Zimmer (CDU) bezeichnet darauf die Zustände in den Sozialgebäuden von Schwimmbad und Stadion als unwürdig und plädierte dafür diese Chance auf Fördermittel zu ergreifen, um den Arternern zu zeigen, dass die Stadträte willens sind, dies zu ändern. Sie stellte einen Änderungsantrag, dass sich die Stadtverwaltung um diese Fördermittel bemühen solle.

Auch Klaus-Bert Kindinger (Fraktion Sport) plädierte vehement für den Fördermittelantrag. Die Stadt dürfe diese Chance nicht verstreichen lassen, auch, wenn Maßnahmen im Salineareal nicht ganz oben auf der Prioritätenliste am Fusionsvertrag stünden. „Wir können aus einem Eigenanteil von 330.000 Euro dann 3,3 Millionen Euro Mehrwert für die Stadt schaffen“, bekräftige Kindinger.

Fördertöpfe nutzensolange sie noch voll sind

Jetzt seien die Bundesmittel noch da, keiner wisse, ob dies aufgrund der Coronapandemie in ein paar Jahren auch noch so sei. Zur Not solle man für die Eigenmittel auch einen Kredit aufnehmen. Auch Dirk Gonschorek (Parteiunabhängige Bürger) schlug sich auf die Seite der Befürworter.

Ulrich Jursch (Linke) mahnte an, nur Projekte anzugehen, die realistisch finanzierbar seien. Mit finanziell nicht unterlegten Fördermittelanträgen, die dann wieder zurückgezogen werden, mache man sich bei den Entscheidern als Kommune unglaubwürdig.

Wolfgang Koenen (Linke) und Ortschaftsbürgermeister von Artern schlug vor, die Eigenmittel aus dem Budget des Ortschaftsrates zu nehmen – vorbehaltlich dessen Zustimmung. Dafür müssten aber andere Projekte dann wohl warten.

Kevin Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger) verwies dann darauf, dass die Finanzierung im Bewerbungsprozess um die Bundesmittel eh erst im April nächsten Jahres geklärt werden müsse. Letztlich wurde Zimmers Änderungsantrag mehrheitlich angenommen und auch die Stadtverwaltung mehrheitlich mit dem Fördermittelantrag beauftragt.

Suche nach Geld für Buswendeschleife

Ebenfalls diskutiert wurde über Fördermittelanträge für einen kombinierten Weg für Radfahrer und die Landwirtschaft zwischen Artern und Voigtstedt sowie für eine Bushaltestelle mit Buswendeschleife auf dem Königstuhl. Zur Buswendeschleife sagte Bauamtsleiterin Antje Große lediglich, dass die bereits vorliegende Planung wegen veränderter Fördersätze noch einmal angepasst werden müsse und, dass sich die Stadt weiterhin bemühe, den Kreis ins Boot zu holen, damit dieser als Schulträger einen Teil des Eigenanteils übernehme. Alle Stadtratsmitglieder stimmten hier für den Fördermittelantrag.

Förderantrag trotz unklarer Kostenlage

In Sachen Radweg sprach Große von einer 80-prozentigen Förderung für den landwirtschaftlichen Weg und einer 65-prozentigen Förderung für den Radweg. Die Gesamtkosten für die Stadt stünden aber noch nicht eindeutig fest.

Während Kevin Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger) das Thema aufgrund der Unklarheiten gern in die Ausschüsse zurückverwiesen hätte, sprach sich Bernd Reiber (SPD) für eine Zustimmung aus, weil sich der Stadtrat ohnehin vor Leistungsvergabe noch einmal dieses Themas annehmen müsse. Bei einer Enthaltung wurde dann für den Fördermittelantrag gestimmt.