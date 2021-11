Arterns Weihnachtsbaum kommt aus Schönfeld

Artern. Fichte soll am Freitag geschmückt werden

Seit Donnerstag steht auch in Artern der Weihnachtsbaum: Eine Fichte aus dem Ortsteil Schönfeld. Dort wuchs sie an der Bushaltestelle, hatte in letzter Zeit aber mit zunehmender Instabilität auf sich aufmerksam gemacht. Frank Bölk, Karsten Müller, Ronny Schwarz, Ralf Patz und Jörg Olszewski vom Bauhof der Stadt brachten den rund zwölf Meter hohen Baum am Morgen zu Fall und punkt 9 Uhr stand er aufrecht in der Hülse auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, wo er am Freitag geschmückt werden soll.