Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf ins neue Jahrzehnt

Was war das damals für ein Hype um das Millenniumsbaby.

Überall in den Städten und Kreisen wurde darauf gewartet – das erste Baby im neuen Jahrtausend. Schon seit dem März des Vorjahres, also dem Zeitpunkt, als die neuen Erdenbürger auf den Weg zu bringen waren, sorgte das Thema Millenniumsbaby für reichlich Gesprächsstoff. Und als dann die Kinderlein am ersten Tag des neuen Jahrtausends auf die Welt kamen, überschlugen sich die Meldungen.

Das ist lange her. Aus den Babys der Neujahrsnacht von damals sind inzwischen junge Leute geworden. Zwanzigsten Geburtstag feiert der erste Jahrgang des neuen Jahrtausends in diesem Jahr. Man mag es gar nicht glauben. Und wir alle wissen seit der Silvesternacht, dass auch wir irgendwann in den bevorstehenden „Zwanzigern“ das nächste Lebensjahrzehnt beenden werden. Früher oder später. Und die so genannten „Nuller“ sind jedes Mal die Ersten.

Dafür prägt man als so genannter „Nuller“ irgendwie ein ganzes Jahrzehnt. Ich kenne zwar kein Millenniumskind. Dafür aber zwei, die in diesem Jahr runden Geburtstag feiern. Und komischerweise weiß man heute noch, was man mit der Arroganz der Jugend einst über Leute in diesem Alter dachte. Es war nichts Gutes. Hoch soll’n sie leben!