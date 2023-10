Auf mittelalterlichen Spuren kann man in Sondershausen am Reformationstag wandeln

Sonderhausen. Zu abendlicher Stunde lädt Gästeführer Dirk Molis zu einem Stadtrundgang durch Sondershausen ein und will die verbliebenen Spuren des mittelalterlichen Sondershausens zeigen.

Auf eine mittelalterliche Spurensuche durch Sondershausen können sich Interessierte zu abendlicher Stunde am Reformationstag begeben. Am Dienstag, 31. Oktober, 17 Uhr findet die nächste öffentliche Stadtführung unter dem Titel „Mittelalter in Sondershausen“ statt. Woher stammt der Name Sondershausen? Wann wurde Sondershausen Stadt? Wozu diente die Stadtmauer? Was bedeutete Gerechtsame und Marktfrieden? Und wie sah eigentlich das Alltagsleben der einfachen Menschen aus?

Diese und noch weitere Fragen wird den interessierten Teilnehmer der Tour Gästeführer Dirk Molis während des 90-minütigen Stadtrundgangs beantworten. Anhand von Wappen, Bauten oder Erzählungen wird so ein Stück des Mittelalters lebendig.

Anmeldung bis zum 30. Oktober in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon: 03632/62 28 22 oder per E-Mail: stadtinfo@sondershausen.de. Kosten für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Treffpunkt am 31. Oktober ist vor der Stadtinformation im Rathaus.