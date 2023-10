Auf Zeitreise durch Sondershausen

Sondershausens Innenstadt von oben. Am Sonntag kann man die Kreisstadt bei einem Stadtrundgang erkunden.

Sondershausen. 70 Jahre Stadtgeschichte in Sondershausen lassen sich am Sonntag, 15. Oktober, erleben.

Die nächste öffentliche Stadtführung in Sondershausen widmet sich dem Thema „70 Jahre Stadtentwicklung“. Am Sonntag, 15. Oktober, wird der Gästeführer und ehemalige Bauamtsleiter, Manfred Kucksch, Interessierte mit auf eine Zeitreise durch Sondershausen nehmen. Los geht es um 13.30 Uhr an der Stadtinformation vor dem Rathaus.

Manfred Kucksch berichtet den Teilnehmern unter anderem von der Nachkriegszeit, der Aufbauphase und dem Industrie- und Plattenbau der 60er- und 70er-Jahre. Während des 90-minütigen Stadtrundgangs gibt es interessante Fakten über die Zeit der Wiedervereinigung, über neue Gesetze, bautechnische Möglichkeiten sowie Abriss und Leerstände zu erfahren. Wie ging es nach 1990 mit Sondershausen weiter und wo stehen wir jetzt? Diese und andere Fragen beantwortet Gästeführer Manfred Kucksch auf diesem exklusiven Rundgang zum Thema Stadtentwicklung.

Die Anmeldungen erfolgen über die Stadtinformation Sondershausen, Markt 7, Telefon: 03632/62 28 22 oder per E-Mail an stadtinfo@sondershausen.de

Die Kosten für den Stadtrundgang betragen für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt sind es 8 Euro.