Seit rund zehn Monaten ist Monique Keßler mit ihrem Seniorenprojekt aktiv. Sie untersucht die Bedingungen für Senioren in Artern und ergründet in Zusammenarbeit mit Senioren, Institutionen und Vereine die Voraussetzungen für eine Verbesserung dieser. Nun ist mit den Ortsbegehungen ein wichtiger Zwischenschritt abgeschlossen.

An der Begehung des Königstuhl am 22. Oktober nahmen auch einige Menschen teil. Foto: Andrea Priebe

Monique Keßler befindet sich derzeit mitten in der Auswertung der auf den Rundgängen gewonnenen Erkenntnisse. „Leider war die Beteiligung aus der Bevölkerung nicht so groß, wie wich es mir gewünscht hätte. Aber das lag wohl auch an der Coronapandemie“, sagt Keßler. Vielleicht, so sagt sie selbstkritisch, sei auch einfach der Begriff „Quartiersbegehung“ zu sperrig und wenig aussagekräftig gewesen. Leider habe aufgrund der Pandemie auch das geplante Bürgerforum noch nicht stattfinden können.

Sie freue sich, dass Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen und der Bürgermeister Torsten Blümel (beide Linke) an Begehungen teilgenommen haben. „Allerdings hätte ich mir auch gewünscht, dass auch noch mehr Mitarbeiter aus der Stadt- sowie der Kreisverwaltung sich einmal Zeit genommen hätten“, sagt Monique Keßler.

Diese Meinung zu den Gehwegen in Artern ergab die Befragung. Foto: Grafik: Andreas Wetzel

Während aller Rundgänge erhielten die Teilnehmer Fragebögen. „Wir haben eine gute Rücklaufquote“, sagt Keßler. Daraus gehe hervor, dass die Arterner ihre Stadt als lebens- und liebenswert beschreiben. „Das war für mich schon überraschend, da die Arterner ja landläufig eher als Meckerer bekannt sind“, sagt sie. Der gute Eindruck rühre vielleicht aber auch daher, dass sich endlich mal jemand den Problemen der älteren und eingeschränkten Arterner annehme. Bemängelt wurde vor allem der Zustand von Gehwegen in verschiedenen Bereichen. Auch die mangelnde Barrierefreiheit an vielen Stellen war ein Thema, wie fehlende öffentliche Toiletten. Aus den Rückmeldungen ging hervor, dass es an mehreren Stellen in der Stadt an Sitzgelegenheiten und Geländer oder Handläufen mangelt. Ein Antrag auf Bürgergeld für Sitzbänke am Mittelfeld und am Solgraben wurde jüngst vom Ortschaftsrat bewilligt. Ihr Projekt könne also städtebauliche Projekte in den Bereichen Sitzbänke, Baumpflanzungen und Toilettennutzung anstoßen. Auch die Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden gehöre zum Aufgabenpaket. „Eine Möglichkeit wäre es auch Gewerbetreibende anzusprechen für das Projekt nette Toilette. Das bedeutet, dass die Gewerbetreibenden ihre Toiletten für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und die Toiletten verzeichnet sind“, erklärt Keßler.

Aktuell erstellt Monique Keßler so genannte Cluster, also Netzwerke mit Verantwortlichkeiten für die einzelnen Aufgabenbereiche, um den Bedürfnissen der Zielgruppe entgegenkommen zu können. „Ich schnüre sozusagen Aufgabenpakete für Akteure und Institutionen. Die Ergebnisse dessen werde ich dann auch dem Arterner Ortschaftsrat und dem Stadtrat vorstellen“, sagt sie. Auch die Institutionsbefragungen wird sie fokussieren. Dafür werde sie kurze Fragebögen verteilen.

Monique Keßler ist dienstags und donnerstags von 8 bis 14.30 Uhr in der Volkshochschule Artern erreichbar, sowie unter Monique.Kessler@vhs-th.de .