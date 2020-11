Auftakt auf dem Markt

Bad Frankenhausen. Lebendiger Stadtkalender in Bad Frankenhausen: 1. Station: Stolze-Buchhandlung am Markt

„24 Kostbarkeiten im Advent“, so der Titel der Adventsaktion „Lebendiger Stadtkalender“, die am 1. Dezember in Bad Frankenhausen an den Start geht. Im Mittelpunkt steht eine geschichtsträchtige Tür aus der Kräme, deren Nachbildung bis Heiligabend jeden Tag einen anderen Ort in der Stadt in den Fokus stellt. Die Frankenhäuser sind eingeladen, diesen ausgewählten Ort zu besuchen und an Ort und Stelle ihre Anregungen, Wünsche, Ideen und Meinungen für die Entwicklung dieses Ortes mitzuteilen.