Auftakt für innerörtliche Ruhezone in Heldrungen

Baggerbewegungen an der Hauptstraße in Heldrungen. Das Gelände der ehemaligen Bibliothek direkt neben dem Pfarrhaus soll zu einer grünen Ruhezone umgestaltet werden, mit Büschen und Bänken, die zum Verweilen einladen. Nach dem Wegriss des Gebäudes hatte die Fläche jahrelang brach gelegen und war wegen seines verwilderten Zustandes mitten in der Stadt immer wieder Gegenstand von Kritik der Heldrunger. Das ändert sich jetzt. Beauftragt mit den Arbeiten ist die Firma Nickmann aus Reinsdorf. Auf der gestalteten Grünfläche soll auch das vom Vorgängerbau, einem Spritzenhaus, stammende steinerne Wappen einen Platz finden, das die Stadt An der Schmücke wieder aufarbeiten ließ.