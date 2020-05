Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftritte abgesagt

Sämtliche Konzerte, die in der Unterkirche stattfinden sollten, sind bis Ende Juni Corona-bedingt abgesagt. „Das betrifft das Orgelkonzert am 14. Mai, das Don Quixote-Projekt am 28. Mai, das Orgelkonzert am 11. Juni, das Chorkonzert am 27. Juni, sowie das Kindermusical am 4. Juli“, teilt Kantorin Laura Schildmann mit. „Auch kann der Organist, der am 9. Juli an der Strobel-Orgel konzertieren sollte, nicht wie geplant spielen. Da er aus den Philippinen kommt, gab es Probleme mit der Reise“, so die Kantorin. Ob das Konzert trotzdem – dann mit Kantorin Schildmann – stattfinden kann, ist noch ungewiss. „Wir sind sehr traurig, dass die Konzerte in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden können und hoffen darauf, dass wir in der zweiten Jahreshälfte den geplanten Konzertbetrieb wieder aufnehmen können“, so Schildmann.