Ausgabe der Beitragsmarken in Kelbra

Der Angelverein Kelbra gibt am Samstag, 18. Dezember, die Beitragsmarken für 2022 aus. Laut Vorstand erfolgt die Ausgabe im Anglerheim am Hornissengraben in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Alle relevanten Papiere sind dabei mitzubringen, inklusive des Einzahlungsnachweises für den Beitrag. Während der Ausgabe sind zudem die 3-G-Regeln verbindlich.