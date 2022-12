Ausnahmsweise mal erlaubt - auch im Kyffhäuserkreis!

Kerstin Fischer macht sich Gedanken über Fremdkörper im Schuh

Eigentlich gehört sich das ja nicht. Aber einmal im Jahr ist es sogar ausdrücklich erwünscht, anderen etwas in die Schuhe zu schieben.

Und zwar genau heute!

Um vom Nikolaus mit einer Süßigkeit, einer Apfelsine oder Nüssen bedacht zu werden, sollte man natürlich vorher fleißig Schuhe geputzt haben. Oder auch nicht. Seit ich groß bin, zeigt sich der Gabenbringer jedenfalls vorweihnachtlich gnädig und bestückt auch den ungeputzten Schuh.

Aber woher kommt eigentlich die Redewendung? In Zeiten der fahrenden Gesellen war es üblich, in Schlafsälen zu übernachten. Was Gaunern reichlich Gelegenheit für Missetaten bot. Wurde ein Diebstahl bemerkt und eine Zimmerdurchsuchung drohte, versteckten die Langfinger die Beute kurzerhand im Gepäck, in den Kleidern oder in den Schuhen eines anderen.

Wer heute nichts im Schuh hat, kann sich immer noch selbst beschenken. Mit der After Work Party in Bad Frankenhausen. Ab 15 Uhr kann man an der Kyffhäuser Therme und dem Büdchen einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Sogar Überraschungen soll es geben!